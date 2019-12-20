BEÜ Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğundan şiir dinletisi - Son Dakika
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BEÜ Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğundan şiir dinletisi

6 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğu üyeleri tarafından yapılan şiir dinletisi büyük beğeni gördü.

BEÜ Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğundan şiir dinletisi, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğu üyeleri tarafından yapılan şiir dinletisi büyük beğeni gördü.


Düzenlenen şiir dinletisine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'ın yanı sıra çok sayıda akademik personel ile öğrenci katıldı. Program Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğunun bugüne kadar yaptığı faaliyetleri tanıtan kısa tanıtım filmi gösterisiyle başladı. Burada konuşan Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğu Başkanı Özkan Bingöl, insanlık tarihinin gerçekleştirilmeyen fikirlerle dolu olduğundan bahsederek, en büyük hedeflerinin bireysel ve toplumsal olarak kendini gerçekleştirmiş toplum ve bireyleri görmek olduğunu söyledi. Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğunun amaçlarını anlatan Topluluk Başkanı Bingöl, faaliyetlerinde her zaman yanlarında bulunan Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'a, Öğrenci Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Ümit Aybay'a, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.


Can Yücel'in 'Unutma' adlı şiirini İslim Yıldız, Atilla İlhan'ın 'Üçüncü Şahsın' adlı şiirini Büşra Tulumlu, Cahit Külebi'nin 'Hikaye' adlı şiirini Gurbet Zengi, Bertol Breşt'in 'Tahterevalli' adlı şiirini Seyda Meşeyi, Nazım Hikmet'in 'Ben Senden Önce Ölmek İstiyorum' adlı şiirini Leyla Denizhan, Ali İhsan Kolcu'nun 'Yangın' adlı şiirini Ayşe Öner ve 2018 yılının Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Betül Bozkurt ise kendi şiirlerini çeşitli fonlar eşliğinde seslendirdi.


Büyük beğeni toplayan şiir programı, Tuncel Kurtiz'in 'Tut Yüreğimden Ustam' adlı şirinin öğrenci topluluğu üyeleri tarafından seslendirmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİTLİS

Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:46 Kaynak: İHA
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