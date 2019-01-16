Son Dakika Haberleri: Beü Çocuk Üniversitesi Kış Okulu Başlıyor

Beü Çocuk Üniversitesi Kış Okulu Başlıyor

2 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yarıyıl tatilinde kapılarını minik öğrencilere açıyor.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yarıyıl tatilinde kapılarını minik öğrencilere açıyor. Sürekli Eğitim Merkezi (ZBEÜSEM) tarafından Farabi kampüsü ve Ereğli Doruk kampüsünde 28 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Çocuk Üniversitesi 2019 Kış Okulunda çocuklar eğlenerek, yaşayarak, görerek, tartışarak ve keşfederek öğrenme fırsatı bulacak.

İlkokulların 4. ve ortaokulların 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin kabul edileceği, Farabi kampüsünde 11, Doruk kampüsünde 6 olmak üzere toplam 17 modülün yer aldığı Çocuk Üniversitesine kayıt işlemleri 18 - 24 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.

Çocuk Üniversitesi 2019 kış dönemi programının sabah modülleri, Farabi kampüsünde; "Atomun Merkezine Seyahat", "Bilgisayar Programlıyorum", "Kimya Dedektifleri", "Hepimizin Ortak Evi", "Doğa, Moleküler Biyoloji ve Genetik", "Sağlıklı Dişler Mutlu Gülüşler"; öğleden sonraki modülleri ise "Anadolu Hepimizin", "Arkeoloji", "Film Atölyesi" "Kısa Film", "Sinema", "Matematik Ormanı", "Sanat Atölyesi", "Heykel", "Sunucu Oluyorum" başlıklarından oluşacak. Ereğli Doruk kampüsünde ise sabah programını, "Bilgisayar Programlıyorum", "Çoklu Zeka Atölyesi", "Empati Kuruyorum"; öğleden sonra programını ise "Farkımın Farkındayım", "Grafik Tasarım", "Heykel Atölyem" modülleri oluşturacak.

Çocuk Üniversitesi 2019 kış programı kapsamında, çocuklar, ilgi alanlarına göre bir modül sabah, bir modül öğleden sonra programından seçebilecek. Etkinlik süresince üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin refakat edeceği çocuklar, öğle yemeklerini kampüslerdeki öğrenci yemekhanesinde yiyebilecek. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

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