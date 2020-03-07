BEÜ'de A'dan Z'ye Finans Eğitimi" paneli düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEÜ'de A'dan Z'ye Finans Eğitimi' paneli düzenlendi - Son Dakika

BEÜ'de A'dan Z'ye Finans Eğitimi" paneli düzenlendi

7 saat önce

Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü koordinatörlüğünde "A'dan Z'ye Finans Eğitimi" başlıklı panel düzenlendi.

BEÜ'de A'dan Z'ye Finans Eğitimi

Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü koordinatörlüğünde "A'dan Z'ye Finans Eğitimi" başlıklı panel düzenlendi.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ahmet Zengin Konferans Salonu'nda düzenlenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vekili Haktan Özaçmak, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Çelik, akademik personel ve öğrencilerin katıldığı panelde, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler Eğitim Birimi Sorumlusu İlker Gönen konuşmacı olarak yer aldı. Gönen, katılımcıları finansal piyasalar ve riskler, sermaye piyasası araçları, FOREX ve VİOP Piyasalarında alım satım işlemleri, finans okuryazarlığı ve önemi, finansal yatırımlar ve finans sektöründe kariyer fırsatlarına ilişkin bilgilendirdi.


Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği panelde yapılan çekilişte 16 öğrenci Invest AZ Menkul Değerler A.Ş.'de yaz dönemi için staj imkanı elde ederken, verilen eğitim sonrasında katılımcı tüm öğrenciler FOREX ve VİOP İşlemleri Eğitim Sertifikası almaya hak kazandı.


Panele ilişkin bilgi veren İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çelik, gerek bölüm bazında gerekse fakültedeki tüm öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra iş hayatına ilişkin tecrübe ve bilgi birikimlerini artırmaları açısından bu ve benzer faaliyetlerin önemine ve öğrencilerin memnuniyetine değindi. Prof. Dr. Çelik, öğrencilerin özgüvenlerini ve tecrübelerini artırmalarına imkan veren bu tür sektör-öğrenci buluşmalarının ilerleyen dönemlerde de yapılacağını ifade etti.


Soru-cevap ile ilerleyen panel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haktan Özaçmak tarafından panelist İlker Gönen'e teşekkür belgesi verilmesi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
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