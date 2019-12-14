BEÜ'de 'Başarı Bedel İster' konferansı - Son Dakika
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BEÜ'de 'Başarı Bedel İster' konferansı

6 saat önce

Prof. Dr. Nurullah Genç Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) 'Başarı Bedel İster' Konferansı verdi.

BEÜ'de 'Başarı Bedel İster' konferansı, System.String[]

Prof. Dr. Nurullah Genç Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) 'Başarı Bedel İster' Konferansı verdi.


BEÜ'de Yeniler Öğrenci Topluluğu tarafından Prof. Dr. Nurullah Genç'in katılımıyla 'Başarı Bedel İster' adlı konferans düzenlendi. Üniversitenin Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen, konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Caner Karaoğlan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Muhammed Uyanık tarafından Prof. Dr. Nurullah Genç'in 'Siyah Gözlerinle Beni de Götür' adlı şiiri okundu.


Başarının maddi ve manevi bedellerin yanı sıra gayret, inanç ve güven istediğini belirten BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, "Başarının muhatabı kim olursa olsun ona inanmadığınızda onun başarı elde etme şansı yoktur. Bu nedenle muhatabımız olan gençlere inanmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.


Gençlere inanıldığında çok şey başarabildiklerine şahit olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demirtaş, son haftalarda Üniversite öğrencilerinin çeşitli müsabakalarda gösterdiği başarılara değindi. Başarının her çeşidine insanın muhatap olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, insanın kendisine güvenmesi ve inanması gerektiğini vurguladı.


"Davamıza ait olduğumuz sürece bu topraklarda bizleri rahat bırakmayacaklar."


Buraya davet eden ve kalplerinde misafir eden dostlar sayesinde şeref kazandığını ifade eden Prof. Dr. Nurullah Genç, bütün meselelerin içinden çıkılmaz bir hale getirmek için çok uğraştıklarını söyledi. Prof. Dr. Genç, "Artık meselelerimizi yerli yerine oturtma zamanı, bizim bakış açımızla bakma zamanı geldi geçiyor bile. 200-300 yıldır büyüyoruz ama çalışmıyoruz. Davamıza ait olduğumuz sürece bu topraklarda bizleri rahat bırakmayacaklar. Çanakkale Savaşı'ndan sonra düşmanlarımız tarafından çokça truva atının bırakıldı. Hayalleri olmayanın geleceğinin asla olmayacağını, geçmişini bilmeyenin de geleceğini hayal edemeyeceğini söylemek isterim" dedi.


"Tarihimizi çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor"


Tarihin çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Nurullah Genç, tarihten bugüne gelen mesajların anlaşılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Başarıya adım adım gitmek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Genç, birden başarı sağlanamayacağını, düşünüldüğünde bayrağın alınıp devam edilmesi gerektiğini belirterek, Ülkemizin en önemli meselelerinden birisi de insanımızın kendisini yetiştirmemesidir. Yenilenmeyi başarmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.


Başarının temel unsurlarından bahseden Prof. Dr. Genç, bilginin öneminden bahsederek yapılan işi sevmenin ve geleceğe dair hedef koymanın önemini anlatmasıyla konuşmasına son verdi. - BİTLİS

Bülent Ecevit Üniversitesi, Nurullah Genç, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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