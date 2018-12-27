Son Dakika Haberleri: Beü'de Büyüme Hormonu Tümörü Paneli Verildi

Beü'de Büyüme Hormonu Tümörü Paneli Verildi

2 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Radyoloji Anabilim Dalı ve Beyin Cerrahisi Anabilim Dalının birlikteliğinde "Akromegalide (Büyüme Hormonu Tümörü) Güncel Tanı ve Tedavi" başlıklı panel verildi.

Beü'de Büyüme Hormonu Tümörü Paneli Verildi, System.String[]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Radyoloji Anabilim Dalı ve Beyin Cerrahisi Anabilim Dalının birlikteliğinde "Akromegalide (Büyüme Hormonu Tümörü) Güncel Tanı ve Tedavi" başlıklı panel verildi.

Dekanlık toplantı salonunda düzenlenen panele akademik personel ve öğrenciler katıldı. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu'nun panelin düzenlenme süreci ve programı hakkında verdiği bilgiler ile başlayan panel, akromegalinin tanısı ve tedavisi konulu yapılan sunum ile devam etti.

Panelde, konuşmacılardan Radyoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. İlker Öz, akromegal hastalarda radyolojik görüntülemelerin tanı, tedavi ve takiplerdeki yerini olgu örnekleriyle aktarırken, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalından Doç. Dr. Şanser Gül, akromegali hastaların özel cerrahi tedavisi ve içeriği; İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Hanife Yurdakul Ertan ise klinikte takip edilen bir olgunun tanı, tedavi ve takip süreci hakkında bilgiler aktardı.

Panel, soru ve cevap bölümüyle tamamlandı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:07 Kaynak: İHA

Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
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