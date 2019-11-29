Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Koşum'un sunumuyla "Değerlerimiz ve Din" konulu konferans verildi.



Konferansa, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Seyfullah Kara, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadi Şen, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Rasih Ertürk'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.



Prof. Dr. Seyfullah Kara'nın yaptığı konuşmanın ardından Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Adnan Koşum'un "Değerlerimiz ve Din" konulu konferansı gerçekleştirildi. Konferansta çeşitli fotoğraflar eşliğinde dini sembollerin kültürlerdeki kullanımı üzerine örnekler veren Prof. Dr. Koşum, dini değerlerin eserleri nasıl etkilediğine vurgu yaptı.



Konferans, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan ve Prof. Dr. Seyfullah Kara'nın konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi. - ZONGULDAK