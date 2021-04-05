BEÜ'de Diyabet ve Ramazan uluslararası online toplantı yapıldı - Son Dakika

Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından "Diyabet ve Ramazan-Zonguldak-Türkiye" başlıklı uluslararası online toplantı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından "Diyabet ve Ramazan-Zonguldak-Türkiye" başlıklı uluslararası toplantı online gerçekleştirdi.

Toplantının açılışını Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe yaptı. İlk bölümde "Gulf Medical University, UAE" ve "Cardiff University, UK" görevli Prof. Dr. Mohamed Hassanein tarafından IDF Ramazan Rehberinin oluşturulma süreci, sağlık profesyonellerinin diyabet hastalarının ramazanda oruç tutarken hekimlere yönelik önerilerine dair sunum yapıldı. Arkasından ABD'de "Kindred At Home" Klinik Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Diyetisyen Barbara Eichorst, MS, RD, CDCES tarafından oruçlu diyabetiklerin beslenmesinde dikkat edilecek durumlara dair sunum yapıldı.

İkinci oturumda Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe başkanlığında olgu sunumları, güncel rehber doğrultusunda yaklaşım önerileri ele alındı. İstanbul Kavacık Medistate Hastanesinden Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe tarafından üç olgu, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinden Dr. Öğr. Üyesi Ömercan Topaloğlu tarafından da oruç tutan diyabetik bir olgunun takip ve tedavileri, rehber doğrultusunda yaklaşım sunumu yapıldı. Panelistler Prof. Dr. Mohamed Hassanein, Barbara Eichorst ve Dr. Öğr. Üyesi Sakin Tekin tarafından olgular tartışıldı.

Diyabet ve Ramazan toplantısında oturumlar sonuna doğru katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Toplantı başarıyla tamamlandı.

Toplantı sonrası Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu şunları ifade etti: "Yaklaşan Ramazan ayı sürecinde diyabetlilerin sorun yaşamamaları hedeflenerek sağlık profesyonellerinin konuyla ilgili güncel bilgi ve becerilerinin pekiştirilmesi amacıyla toplantımızı gerçekleştirdik. Güncel uluslararası rehberler eşliğinde diyabetlilerdeki risk faktörleri ve tedavi yaklaşımları gözden geçirildi. Uluslararası çalışmalar ve kanıtlarıyla "ramazanda diyabet rehberinin" hazırlanmasında emekleri olan ulusal ve uluslararası öğretim üyelerinin toplantıya katılımları oldu. Toplantıyı aile hekimleri, dahiliye uzmanları, endokrinologları, diyabet hemşire ve diyetisyenleri katıldı. Toplantının gerçekleştirilmesinde Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can'a, Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe'ye, Prof. Dr. Mohamed Hassanein'e, Beslenme Uzmanı Barbara Eichorst'a, Dr. Öğr. Üyesi Sakin Tekin'e, Dr. Öğr. Üyesi Ömercan Topaloğlu'na, yayınlandığı internet ortamında emeği geçenlere ve desteği olan herkese, programımızı izleyen katılımcılara teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK