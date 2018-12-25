Son Dakika Haberleri: Beü'de Etkili İletişim Becerileri Semineri Düzenlendi

Beü'de Etkili İletişim Becerileri Semineri Düzenlendi

1 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2018 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında, hastane bünyesinde çalışan veri giriş personeline ve sekreterlere yönelik 'Etkili İletişim Becerileri' başlıklı eğitim semineri düzenlendi.

Beü'de Etkili İletişim Becerileri Semineri Düzenlendi, System.String[]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2018 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında, hastane bünyesinde çalışan veri giriş personeline ve sekreterlere yönelik 'Etkili İletişim Becerileri' başlıklı eğitim semineri düzenlendi.

Tıp Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen seminere BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Merkez Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap ve hastane personeli katıldı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Pişkin ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Ersoy Kart'ın konuşmacı oldukları seminerde katılımcılara; etkili iletişim becerileri, empati yapma, iletişimin hasta ve çalışan memnuniyetindeki etkisi, hasta ile doğru iletişim kurma ve hastaların psikolojik durumunun da göz önünde bulundurularak nasıl davranılması gerektiği konularında bilgiler verildi. Seminerde ayrıca uygulamalı eğitimler verilerek, aynı olayın farklı insanlar tarafından farklı algılanabileceği, hastane ortamında hasta ve yakınları ile iletişim esnasında buna dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Seminer sonunda BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, hafta sonu olmasına rağmen, yoğun katılımla gerçekleşen bu eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek etkili bir iletişimin sağlık alanındaki, öneminin tartışılmaz bir gerçek olduğuna değindi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Seminer, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı tarafından Prof. Dr. Metin Pişkin ve Prof. Dr. Müge Ersoy Kart'a teşekkür belgesi ve plaket verilmesi ile son buldu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:27 Kaynak: İHA

Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli Öğretmen 27 Yıl Önce Teşekkür Mektubu Yazdığı Firmada Üretime Başladı Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu

Son Dakika! Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak Son Dakika! Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:50:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beü'de Etkili İletişim Becerileri Semineri Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]