BEÜ'de 'Fotoğraf Sanatı' söyleşisi - Son Dakika
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BEÜ'de 'Fotoğraf Sanatı' söyleşisi

6 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fotoğrafçılık Öğrenci Topluluğu (BEFOT) tarafından "Fotoğraf Sanatı" adlı söyleşi düzenlendi.

BEÜ'de 'Fotoğraf Sanatı' söyleşisi, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fotoğrafçılık Öğrenci Topluluğu (BEFOT) tarafından "Fotoğraf Sanatı" adlı söyleşi düzenlendi.


BEÜ Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı'nın gerçekleştirdiği söyleşiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'ın yanı sıra birçok akademik personel ile öğrenci katıldı. Programın açılış konulmasını yapan BEFOT Başkanı Özgür Eryılmaz, fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in sözüyle konuşmasına başladı. Topluluklarının amaçlarından bahseden Eryılmaz, sosyal ve kültürel çalışmalar çerçevesinde fotoğrafçılığa ilgisi olan öğrencilerle fotoğrafçılık dalında çalışma yapacaklarını ifade etti. Eryılmaz, konuşmasının sonunda gelecekte düzenlemeyi planladıkları etkinliklerden bahsetti.


Konuşmasına başlamadan önce fotoğraf serüveni hakkında bilgiler verilen Subaşı ise, fotoğrafçılığa olan ilgisinin 2016 yılında daha yoğun bir şekilde başladığını ifade etti. Fotoğrafçılığa ilk başladığı zamanlardaki makinelerle şimdiki fotoğraf makinelerini karşılaştıran Subaşı, günümüz teknolojisiyle ortaya çıkan makineler ile fotoğraf çekmenin daha kolay olduğundan bahsetti. İhtiyaçlara cevap veren makine seçiminin öneminden bahseden Öğretim Görevlisi Subaşı, kullanılan telefonlardan dolayı herkesin birer fotoğrafçı olduğunu ve bu nedenle çok fazla fotoğraf üretilip tüketildiğini söyledi. Teknolojinin gelişmesinin fotoğrafı çekmeyi zorlaştırdığını da ifade eden Subaşı, "Herkes fotoğraf çekince iyi fotoğraf çekmek de zorlaşıyor. Fotoğraflarda çok yüksek kalite arıyoruz ve kaliteli fotoğrafı çekmek için çabalıyoruz" dedi.


Fotoğrafçılık Öğrenci Topluluğunun aktif rol almasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren BEÜ Öğretim Görevlisi Subaşı, kendi adına topluluğun yapacağı her türlü çalışmada imkanları ölçüsünde katkı sağlayacağını söyledi. Üniversite eğitimi almanın dışında bu tür faaliyetlere katılmanın olumlu yanlarından bahseden Subaşı, "Üniversite okuduğunuz şehri daha yakından tanımak, fotoğraflamak ve paylaşmak adına güzel imkanlara sahipsiniz. Topluluğun çalışmalarını takip etmeniz sizlere fayda sağlayacaktır" şeklinde konuştu.


BEÜ Öğretim Görevlisi Subaşı, konuşmasının sonunda öğrencilere fotoğrafçılığa giriş konusunda çeşitli tavsiyelerde bulundu.


Subaşı, Bitlis ve çevresinde çektiği fotoğraflar ve farklı fotoğraf türlerinden oluşan sunumunun ardından soruları cevapladı.


Söyleşi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından BEÜ Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı'na plaket takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİTLİS

Bülent Ecevit Üniversitesi, Subaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
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