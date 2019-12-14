BEÜ'de fotoğraf sanatı söyleşisi düzenlendi - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fotoğrafçılık Öğrenci Topluluğunca fotoğraf sanatı söyleşisi düzenlendi.

BEÜ konferans salonunda gerçekleşen programda konuşan topluluk başkanı Özgür Eryılmaz, sosyal ve kültürel çalışmalar çerçevesinde fotoğrafçılığa ilgisi olan öğrencilerle fotoğrafçılık dalında çalışma yapmaya amaçladıklarını söyledi.

BEÜ Öğretim Görevlisi ve Fotoğraf Sanatçısı Oktay Subaşı ise fotoğrafçılık üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Makine seçiminin önemine değinen Subaşı, "Kullanılan telefonlardan dolayı herkes birer fotoğrafçı oldu. Bu nedenle çok fazla fotoğraf üretilip tüketiliyor. Teknolojinin gelişmesi, fotoğraf çekmeyi zorlaştırıyor. Herkes fotoğraf çekince iyi fotoğraf çekmek de zorlaşıyor. Fotoğraflarda çok yüksek kalite arıyoruz ve kaliteli fotoğrafı çekmek için çabalıyoruz." dedi.