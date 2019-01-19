Beü'de Hap Eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim verildiği bildirildi.



Müdürlükten yapılan açıklamada, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi idareci ve personellerine eğitim verildiği belirtildi.



Açıklamada, İl Sağlık Müdürü Ertğrul Güner'in açılışını yaptığı eğitimde, HAP eğitmenleri, şube müdürü Uğur Ömür Alagöz, sağlık memurları Erkan Korkmaz ve Ersin Kaypak tarafından başarıyla eğitimi tamamlayan katılımcılara törenle katılım belgelerinin verildiği kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor

Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Soysuz İt" Diyen Oyuncu Orhan Aydın, Para Cezasına Çarptırıldı

Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı

Cristiano Ronaldo ve Xabi Alonso Vergi Kaçırmaktan Yargılanacak!