Son Dakika Haberleri: Beü'de Hap Eğitimi

Beü'de Hap Eğitimi

44 dakika önce

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim verildiği bildirildi.

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İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim verildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi idareci ve personellerine eğitim verildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürü Ertğrul Güner'in açılışını yaptığı eğitimde, HAP eğitmenleri, şube müdürü Uğur Ömür Alagöz, sağlık memurları Erkan Korkmaz ve Ersin Kaypak tarafından başarıyla eğitimi tamamlayan katılımcılara törenle katılım belgelerinin verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:08 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
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