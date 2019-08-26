Beü'de ilk kez karaciğer nakli yapıldı

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ilk kez yapılan organ nakliyle, beyin kanamasından beyin ölümü gerçekleşen hastadan alanın karaciğer, emekli madenci Şaban Özdemir'e (68) nakledildi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bulunan Organ Nakil Merkezi'nde görevli doktorlar önemli bir başarıya imza attı. Organ nakli ekibi, beyin kanamasından beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğeri, 22 Ağustos'ta yapılan ameliyatla yıllardır nakil bekleyen emekli maden işçisi Şaban Özdemir'e nakletti. Böylece üniversite hastanesinde ilk kez bir karaciğer nakli gerçekleştirilmiş oldu. BEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Yusuf Günay, Dr. Yücel Karadere, Dr. Aktuğ Buzkan, Dr. Emre Karadeniz ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Üyelerinden Dr. Dilek Okyay, Dr. Duygu Kocakulak ve Dr. Bahar Say tarafından oluşan ekip altı buçuk saat süren operasyonla nakil gerçekleştirdi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap, nakil olan Şaban Özdemir'i odasında ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada BEÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Borazan, karaciğer nakliyle ilgili tüm çalışmaları tamamlayarak bu konuda ruhsatı aldıklarını söyledi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap da hastanelerinin organ nakli konusunda ileri düzey bilgi ve teknolojiye sahip olduğunu anlatarak, "Organ ve doku bağışı bilincinin geliştirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve organ bağışı konusundaki önyargılarının yıkılması, hem organ ve doku temini seviyesinde hem de organ ve doku nakli hizmetinin sürdürülebilmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Merkezimiz organ nakli konusunda ileri düzey bilgi ve teknoloji gerektiren bir alt yapıya sahiptir. Bugün de bu birikimin haklı gururunu sizlerle paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Şunu bilmek gerekir ki bağışlanan her organ yeni bir hayata verilen candır" dedi. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da ilk kez gerçekleştirilen karaciğer nakliyle bölge halkının sağlığına ciddi katkılar sağlayacağını ifade ederek nitelikli sağlık hizmeti sunma gayretlerini sürdüreceklerini söyledi.

VALİ BEKTAŞ ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA UYARDI

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da organ bağışının bu çalışmaların yapılabilmesi için en önemli faktör olduğunu söyledi. Emeği geçen tüm doktorları tebrik ettiğini ifade eden Vail Bektaş, şöyle dedi:

"Karaciğer nakli zor bir nakil olduğunu biliyorum. Şehrimize ait kurumda böyle bir naklin gerçekleşmesi gurur verici. Bütün ekibi kutluyorum. Organ bekleyen insanlarımız var. Onlara yeni bir çözüm kapısı açılması da önemli. Hep İstanbul ve Ankara'da bu iş kovalıyorken böbrek ve karaciğer nakli bekleyen hastalarımızın bir gözü kulağı da Zonguldak'ta olacak. Hastane hazır. Organ bekleyen insanlarımız var ama yeteri kadar bağışçı yok. Organ bağışında hassasiyetin ve duyarlılığın gelişmesine katkıda bulunmak gerekiyor."