Beü'de "İnsan Hakları Bağlamında Sosyal ve Ekonomik Haklar" Paneli
3 saat önce
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından İnsan Hakları Günü kapsamında "İnsan Hakları Bağlamında Sosyal ve Ekonomik Haklar" konulu panel düzenlendi.
Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından İnsan Hakları Günü kapsamında "İnsan Hakları Bağlamında Sosyal ve Ekonomik Haklar" konulu panel düzenlendi.
BEÜ Öğretim Görevlisi Yücel Özden ve Öğretim Görevlisi Dr. Sıla
Sabancılar Eren moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencilerinden Bayram Han
, Sosyal Güvenlik Programı öğrencilerinden Büşra Gökbulak ve Mesut Akgün panelist olarak katıldı. Öğrencilerin sunumuyla gerçekleşen panelde, kavramsal çerçevede insan hakları üzerinde durularak insan haklarının evrenselliğine ve önemine değinildi.
Devletin güçsüzleri güçlüler karşısında korumak, gerçek eşitliği ve toplumsal dengeyi sağlamak amacıyla vatandaşlara tanıdığı ekonomik haklar ele alındı. Sosyal ve ekonomik hakların gelişimi ve önemi, negatif ve pozitif hak bağlamında değerlendirilerek sosyal güvenlik hakkı ve bu hakka yönelik güvencelerden bahsedildi. Ayrıca, sosyal güvenliğe yönelik sorunlar ve bu sorunlara yönelik oluşturulması gereken kamu politikaları üzerinde duruldu.
Öğretim elemanları ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Kızıltaş'ın ve öğretim elemanlarının katılımcılara teşekkür belgesi vermesinin ardından sona erdi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:42 Kaynak: İHA
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