Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu BEÜ'de Ar-Ge Girişimciliği "İnsansız Sualtı ve Hava Araçları" başlıklı bir konferans verdi.



Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Prof Dr. V. Haktan Özaçmak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı.



Konferansta, insansız araçlar üzerindeki çalışmaları hakkında bilgiler veren Leblebicioğlu, bu araçların emniyetli olması, sürekli çalışabilmesi, üretiminin kolay ve ucuz olması, çeşitli tasarımlarla üretilme imkanının olmasından dolayı çok ilgi gördüğünü söyledi. İnsansız araç teknolojisinin askeri açıdan müdafaa ve saldırıda en temel araçlar arasında yer aldığına vurgu yapan Prof. Dr. Leblebicioğlu, bu teknolojinin sürekli geliştirilmesinin gerekliliğine değindi. Yapay zeka, navigasyon ve haberleşme konularında da gelişim göstermek gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Leblebicioğlu böylelikle insansız araçların daha verimli kullanılmasında ilerleme sağlanacağına dikkat çekti.



Katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasının ardından BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu'na plaket takdim etti. - ZONGULDAK