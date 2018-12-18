Son Dakika Haberleri: Beü'de "Kentleşme ve Kariyer Planlama" Konferansı

Beü'de "Kentleşme ve Kariyer Planlama" Konferansı

2 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Toplum Gönüllüleri Topluluğu tarafından "Kentleşme ve Kariyer Planlama" konulu konferans düzenlendi.

Beü'de
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Toplum Gönüllüleri Topluluğu tarafından "Kentleşme ve Kariyer Planlama" konulu konferans düzenlendi.

İktisadi ve İdari İlimler Fakültesinin salonunda verilen konferansa, Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Serkan Şahin konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, kariyer planlamasının insan hayatındaki en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Kariyer planlamasında eskiye göre çok önemli bir değişim olduğunu belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

"Eskiden Anadolu'daki insanlar bir yerlere gelebilmek için çok zorlanıyordu. Anadolu insanının bundan istifade etmesi çok da mümkün değildi. Aslına baktığınızda makamlara gelenlerle Anadolu'da yaşayanların arasında bir fark olmadığını görmeye başladık. Bizler gibi Anadolu'nun belli yerlerinde yetişen ve bu makamlara gelenlere de baktığımızda sizler gibi bu sıralardan ve çeşitli sorunlarla karşılaşarak buralara geldiğini göreceksiniz."

Kaymakam Şahin ise öğrencilerle deneyimlerini paylaşarak Türkiye'de mülki idarenin değişimi konusunda konferans verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:45 Kaynak: AA

Eren Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
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