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BEÜ'de mezuniyet töreni

2 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Uzaktan Eğitim Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Uzaktan Eğitim Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Uzaktan Eğitim Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri için yapılan mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Mezun öğrenciler ve velililerinin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Öntürk ve Sağlık Hizmetleri MYO akademik personelinin katıldığı program, Uzaktan Eğitim Çocuk Gelişimi Programı birincisi Pervin Özcan'ın konuşmasıyla devam etti.

Daha sonra kürsüye çıkan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Öntürk, " Türkiye'nin dört bir yanından gelerek bizlere can katan sevgili öğrencilerimiz, bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Mezun öğrencilerin eğitim sürecinde her daim yanlarında olamadıklarını, ama onlara "uzaktaki yakınlarımız" dediğini belirten Öntürk, "Buraya ilk geldiğinizde heyecanınızı paylaşan Bitlis, şu an sizlerin ayrılık hüznüne şahitlik ediyor, ama yüreğinizi burkan bu hüzün aynı zamanda size bundan sonraki hayatınızda güç verecektir" şeklinde konuştu.

Bitlis Eren Üniversitesinin öğrencilere çok şey kattığına değinen Dr. Öğretim Üyesi Öntürk, "Burada edindiğiniz bilgi ve deneyimleri en faydalı şekilde kullanacağınız ve mesleğinizin onurunu en iyi şekilde yaşatacağınıza eminim" ifadelerini kullandı.

Sağlık Hizmetleri MYO Uzaktan Eğitim Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin mezuniyetlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasına başlayan Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ise, "Sizler mezun olunabilecek çok önemli programların başında gelen Çocuk Gelişimi Programı'ndan mezun oluyorsunuz. Çünkü muhatabınız ve hedef kitleniz çocuklar" dedi.

Çocukların masumiyeti temsil ettiğini ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, "Çocuklar mutlu olurlarsa dünya mutlu olur, çocuk gülerse dünya güler ve çocuk ağlarsa bütün dünya hüzünlenir ve mutsuz olur" şeklinde konuştu.

Bölüm birincisinin yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Prof. Dr. Demirtaş, kendisinin okuma serüveni ile ilgili birkaç anısını anlatarak okumanın yaşı olmadığını aktardı. Mezuniyet törenlerinin hüzün ve sevinci bir arada yaşattığını ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, "Sizler, bizlerden ayrıldığınız için üzülüyoruz, ama bir taraftan da bu muazzam süreci ve büyük fedakarlığı tamamlamanın gururunu sizler kadar bizler de yaşıyoruz. Öğrencilerimiz mezun oldukça onların başarılarıyla duyduğumuz gururun hüznümüzü bastırdığına birçok kez şahit olduk" dedi.

Program, mezuniyet belgelerinin takdim edilmesinin ardından kep atma töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
Bitlis, Güncel
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