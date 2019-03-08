Beü'de "Öğrenci Proje Odası" Açıldı
1 saat önce
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde, "Öğrenci Proje Odası" laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde, "Öğrenci Proje Odası" laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, açılışa Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ile laboratuvarın kurulmasını sağlayan ve 23 Şubat 2014'te meydana gelen trafik kazasında motosikletiyle işçi servisinin altında kalarak yaşamını yitiren Mert Çebi'nin babası Mehmet ve annesi Özlem Çebi'nin katıldığı belirtildi.
Açılışın ardından Öğrenci Proje Odasına alınan makine ve teçhizat, mühendislik fakültesi öğrencileri tarafından tanıtıldığı ifade edilen açıklamada, Dekan Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'nun Mehmet ve Özlem Çebi'ye katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim ettiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:59 Kaynak: AA
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