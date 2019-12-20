BEÜ'de 'Rektör Amca' kitap kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEÜ'de 'Rektör Amca' kitap kampanyası - Son Dakika

BEÜ'de 'Rektör Amca' kitap kampanyası

6 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a köy okulu öğrencilerinden gelen mektup doğrultusunda "Rektör Amca" adlı kitap kampanyası başlatıldı.

BEÜ'de 'Rektör Amca' kitap kampanyası, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a köy okulu öğrencilerinden gelen mektup doğrultusunda "Rektör Amca" adlı kitap kampanyası başlatıldı.


Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM) bünyesinde başlatılan ve 18 Aralık 2019 - 3 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyaya ilk bağış, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım tarafından yapıldı. Köy öğrencilerinin kitap adına böyle bir girişimde bulunmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Yardım, BESEM bünyesinde başlatılan kampanyayı çok önemsediğini ve gereken desteğin yapılacağını ifade etti.


Eğitimi köy okullarına taşımaktan BESEM olarak çok memnun olduklarını ifade eden BESEM Müdürü Öğretim Görevlisi Esra Dursun, başta Bitlis halkı olmak üzere dileyen herkesin desteklerini beklediklerini ifade etti. Dursun, detaylı bilgi almak ve kitap bağışı yapmak isteyenlerin 0 (434) 222 00 00/9313 telefon numarasından kendisine ulaşabileceklerini ifade etti. - BİTLİS

Bülent Ecevit Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye resti çekti: Biz de kendi yaptırımlarımızı uygularız
Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti Erdoğan sinyali verdi! Faiz indirimleri devam edecek Erdoğan, Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul bölgesinden arazi aldığı eleştirilerine yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
15:56 Turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları iddia edilen 32 kişi yakalandı - Son Dakika
15:56 Antalya'da iki gencin öldüğü trafik kazasında sanığa tahliye kararı - Son Dakika
15:55 Bursa ovasını sulayan Gölbaşı Göleti'nin büyük bölümü kurudu - Son Dakika
15:50 Başkan Palancıoğlu İldem Esnafını Gezdi, Ruhsat Verdi - Son Dakika
15:50 Çanakkale Boğazı'ndaki dalış turizmi için tarihi imza atıldı - Son Dakika
14:56 Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
14:38 Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:00:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BEÜ'de 'Rektör Amca' kitap kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]