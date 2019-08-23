Son Dakika Haberleri: BEÜ'de şahsen başvurular yoğun ilgi gördü
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BEÜ'de şahsen başvurular yoğun ilgi gördü

59 dakika önce

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmayıp, şahsen kayıt yapacak öğrencileri için başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden yüz yüze kayıt...

BEÜ'de şahsen başvurular yoğun ilgi gördü, System.String[]

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmayıp, şahsen kayıt yapacak öğrencileri için başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden yüz yüze kayıt işlemleri 23 Ağustos'ta sona erdi.


2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni kazanan yeni öğrenciler 16-21 Ağustos tarihlerinde Elektronik kayıt (E-Kayıt) yaptırmayanlar aileleri ile birlikte üniversiteye gelerek şahsen kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde hafta boyunca gerçekleştirdiler.


Kayıt işlemleri, kazanılan bölüm ve programların bulunduğu kampüslerdeki Fakülte ve Meslek Yüksekokulu binalarında bizzat yapıldı. - ZONGULDAK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:02 Kaynak: İHA
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