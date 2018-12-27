Son Dakika Haberleri: Beü'de "Sigara Bağımlılığı ve Ağız Sağlığı" Konuşuldu

Beü'de "Sigara Bağımlılığı ve Ağız Sağlığı" Konuşuldu

2 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde "Sigara Bağımlılığı ve Ağız Sağlığı" semineri gerçekleştirildi.

Beü'de
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde "Sigara Bağımlılığı ve Ağız Sağlığı" semineri gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen ve akademik personelin katıldığı seminerin açılışında konuşan Dekan Vekili Prof. Dr. Emre Bodrumlu, sigara bağımlılığı ve sigara ile mücadelenin önemine vurgu yaparak sigaranın ağız sağlığına zararlarına değindi.

Seminerde konuşan Dekan Yardımcısı ve Endodonti Anabilim Dalı öğretim Üyesi Doç. Dr. Baran Can Sağlam ülkede ve tüm dünyada sigaranın en yaygın bağımlılık yapıcı madde olduğunun altını çizerek, sigaranın genel insan sağlığının bozulmasının yanı sıra ağız sağlığı üzerinde de birçok zararlı etkisinin bulunduğunu belirtti. Baran, diş eti hastalıklarına, ağız kanserlerine ve diş kayıplarına neden olan sigara alışkanlığının aynı zamanda diş tedavilerinde iyileşmenin gecikmesine de yol açtığını vurguladı.

Seminerin sonunda Dekan Bodrumlu, katılımcılara teşekkür ederek, bağımlılıkla mücadele kapsamında bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ifade etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:10 Kaynak: İHA

Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
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