Son Dakika Haberleri: BEÜ'de tanışma kokteyli
Son Dakika Güncel BEÜ'de tanışma kokteyli

BEÜ'de tanışma kokteyli

1 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri, öğrencilerle tanışma kokteyli düzenledi.

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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri, öğrencilerle tanışma kokteyli düzenledi.

Sinema ve Televizyon Bölümü ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri dekanlık binasında düzenlenen kokteylde bir araya geldi.

Öğrencilerle tanışmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsa Sıdır, "Binamızda atölye, sınıflar, sergi salonu, gösterim salonları ve toplantı salonları olacak. Herhangi bir talep ve şikayetlerinizin olması durumunda her zaman yanınızdayız." dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Eren Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:56 Kaynak: AA
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