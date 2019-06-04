BEÜ'de yeni açılan bölüm ve programlara 460 öğrenci alınacak

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Sıvı detoksu ile Türkiye'yi sallayan Dilşat Erdil, ekranların yeni yüzü oldu

Fenerbahçe, Soldado'ya böyle veda etti!

Doğu Ekspresi'nin en güzel karesi için 10 bin lira ödül