Son Dakika Haberleri: Beü'de Yeni Laboratuvar Açıldı

Beü'de Yeni Laboratuvar Açıldı

1 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) araştırma ve uygulama faaliyetlerinde kullanılacak yeni laboratuvar açıldı.

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Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) araştırma ve uygulama faaliyetlerinde kullanılacak yeni laboratuvar açıldı.

Merkezi derslik binasında yapımı tamamlanan laboratuvarın açılışına katılan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversitelerin eğitim vermenin yanında araştırma görevlerini de yaptıklarını söyledi.

Bugün yeni bir laboratuvarın açılışını yaptıklarını belirten Yardım, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışarak burayı tamamladılar. Hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz bu laboratuvardan faydalanacak. Üniversiteler sadece eğitim öğretim vazifesi üstlenmezler. Aynı zamanda araştırma vazifesi de vardır. Bu laboratuvarımız öğrencilerimize verilen eğitimde uygulamaya yönelik faaliyetlerde de kullanılacak."

Ardından laboratuvarı inceleyen Yardım, yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Prof. Dr. Sabir Rüstemli ile öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:37 Kaynak: AA

Bitlis, Bülent Ecevit Üniversitesi, Politika
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