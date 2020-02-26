BEÜ'de yeni lisansüstü programlar açıldı - Son Dakika
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BEÜ'de yeni lisansüstü programlar açıldı

6 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) eğitim kalitesini yükseltmeye ve daha çok öğrenciye hitap etmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

BEÜ'de yeni lisansüstü programlar açıldı, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) eğitim kalitesini yükseltmeye ve daha çok öğrenciye hitap etmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Yapılan çalışmalar neticesinde BEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yeni lisansüstü programların açılmasına karar verildi. Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde lisansüstü programların açılmasına yönelik teklifi Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildi. Buna göre Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Tarih Doktora Programının yanı sıra İşletme Tezli Yüksek Lisans, İşletme Tezsiz Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılması uygun görüldü. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, yeni açılan lisansüstü programlara ilave olarak başka bölümlerin de açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yeni açılan lisansüstü programların BEÜ ve Bitlis'e hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Yardım, Türkiye'nin, bölgenin ve Bitlis'in ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte ve öğrencilerin ilgi gösterdiği meslek dalları olmasını dikkate aldıklarını aktardı. - BİTLİS

Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
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