BEÜ'deki kan bağış kampanyasında 1704 ünite kan bağışlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEÜ'deki kan bağış kampanyasında 1704 ünite kan bağışlandı - Son Dakika

BEÜ'deki kan bağış kampanyasında 1704 ünite kan bağışlandı

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Türk Kızılayı'nın ortaklaşa olarak bu yıl 9. düzenlediği "Kampüsün Kanında Hayat Var' sloganıyla başlayan ve 2 gün süren kampanyada bin 704 ünite kan bağışlandı.

BEÜ'deki kan bağış kampanyasında 1704 ünite kan bağışlandı, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Türk Kızılayı'nın ortaklaşa olarak bu yıl 9. düzenlediği "Kampüsün Kanında Hayat Var' sloganıyla başlayan ve 2 gün süren kampanyada bin 704 ünite kan bağışlandı.


Farabi Spor Salonu'nda 11-12 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen kan bağış kampanyası sona erdi. İki gün süren kan bağış kampanyasında toplam bin 704 ünite kan bağışlandı. Bu yıl kampanyanın 9. düzenlendiğini ifade eden Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, hedefin 2020 olduğunu aktardı. Ergenç, "Koronavirüs tedbirlerine rağmen bin 704 ünite kan bağışı oldu. İki gün boyunca kan bağışı sürdü. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdik. Asıl hedefimiz 2020 idi. Ancak buna rağmen başarılı olduk. Unutmayalım kan yapılamayan tek ilaçtır. Kan bağış kampanyalarımız devam edecek. Vatandaşlarımıza çağrımız var. Herkesin kan bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Türk Kızılayı, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu!

Son Dakika Haberleri
18:58 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'taki ziraat odası başkanlarını kabul etti
18:58 Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri EBA üzerinden yapılacak
18:53 'Servisçiler'den mağdur olmamak için İçişleri Bakanlığı'ndan talep
18:53 GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ'NDEN BİR POLİS MEMURU VE ŞÜPHELİ KAÇIRILDI
18:53 Sağlık Bakanı Koca: "Hastanelerde mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 18:58:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BEÜ'deki kan bağış kampanyasında 1704 ünite kan bağışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]