Son Dakika Haberleri: Beü'den 8 Kurs

Beü'den 8 Kurs

1 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM) tarafından bu yıl 8 tane kurs açılıyor.

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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM) tarafından bu yıl 8 tane kurs açılıyor.

BESEM'den yapılan açıklamada, öğrencilere yönelik 'Speaking' eğitiminin 18 Şubat- 18 Mayıs tarihlerinde Dr. Öğretim Üyesi Emrullah Şeker tarafından; 'Genel İngilizce' eğitiminin 23 Şubat-24 Mayıs tarihlerinde Dr. Öğretim Üyesi Emrullah Şeker tarafından; akademik ve idari personele yönelik 'YDS- YÖKDİL' eğitiminin 21 Şubat- 21 Mart tarihlerinde Dr. Öğretim Üyesi Emrullah Şeker tarafından; öğrenci, personel ve halka yönelik 'Web Tasarım' eğitiminin 16 Şubat-10 Mart tarihlerinde Bilgi İşlem Şube Müdürü Ali Gülçiçek tarafından; 'İnternet Online 2 Günlük E-Ticaret' eğitiminin 16-17 Şubat tarihlerinde Bilgi İşlem Personeli Adnan Erdoğan tarafından; 'Diksiyon' eğitiminin 16 Şubat-17 Mart tarihleri ile 18 Şubat- 22 Mart tarihleri arasında İlker Kaya tarafından ve 'Kayak Kursu'nun da 23-24 Şubat tarihlerinde Dr. Öğretim Üyesi Emrah Aykora tarafından verileceği belirtildi.

Kurslar hakkında bilgi veren BESEM Müdürü Öğretim Görevlisi Esra Dursun ise; "Sürekli Eğitim Merkezi olarak bir değişiklik yapıp kurslarımızı halka da açtık. Özellikle öğrenci, akademisyen ve idari personele yönelik ihtiyaç duyulan ve ilde olmayan kursları açmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Esra Dursun, kurslara katılmak veya detaylı bilgi almak isteyenlerin 0 (434) 222 00 00/ 7610 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceklerini ifade etti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Eren Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
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