BEÜ'den deneyimli hocalarına emeklilik töreni - Son Dakika

BEÜ'den deneyimli hocalarına emeklilik töreni

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde uzun yıllar görev yapan ve yakın zamanda emekli olan öğretim üyeleri için online tören düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde uzun yıllar görev yapan ve yakın zamanda emekli olan öğretim üyeleri için online tören düzenlendi.


Video platformu üzerinden düzenlenen törende, çeşitli akademik ve idari birimlerdeki görevleriyle üniversitemize uzun yıllarını vermiş emekli personelimize hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Covıd-19 küresel pandemisi ile mücadele önlemleri kapsamında video konferans yoluyla yapılan emeklilik töreninde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin mensubu olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya ve üniversite camiasına teşekkürlerini sundular. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, emekli öğretim üyelerine bilime, insanlığa, ve üniversitemize olan katkılarından ötürü teşekkür ederken, üniversiteye vermiş oldukları desteklerden dolayı fedakarlıklarının unutulmayacağını vurgulayarak bundan sonraki hayatlarında sağlık ve başarılar diledi. - ZONGULDAK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BEÜ'den deneyimli hocalarına emeklilik töreni - Son Dakika
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Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
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22:26
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22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
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