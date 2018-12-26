Beü'den Farkındalık Projesi

Çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında dünyanın ve Türkiye'nin "En Çevreci" "En Yeşil" ve "Doğaya En Saygılı" üniversitelerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik yönündeki çalışmalar ve uygulamaları...

Çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında dünyanın ve Türkiye'nin "En Çevreci" "En Yeşil" ve "Doğaya En Saygılı" üniversitelerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik yönündeki çalışmalar ve uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.



Akademik, idari personeli ve öğrencileriyle birlikte "yeşil ve çevreci kampüsler" oluşturma çabalarını kararlılıkla ve artarak sürdüren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde, çevre konusundaki duyarlı çalışmalara her geçen gün yenisi ekleniyor. BEÜ çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarındaki örnek çalışmalardan bir tanesini de Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Yanan Sigara Değil Sensin, Farkında Değilsin" isimli farkındalık projesi oluşturdu.



Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Kayhan Kafalı'nın danışmanlığında, Gökçebey ve Kozlu Belediye Başkanlıklarının destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, "en uzun gecenin en temiz şehri için" sloganıyla yola çıkan öğrenciler, bağımlılıkla mücadele teması kapsamında sigara bağımlılığını önlemeye yönelik dikkat çekmek ve vatandaşları çevre temizliği ve doğaya saygılı davranma konusunda bilinçlendirmek adına Kozlu sahil yolu boyunca hem deniz kenarında hem de yürüme bandında sigara izmariti temizliğinde bulundular.



Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Kayhan Kafalı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin çevreye duyarlılık ve doğa dostu uygulamalarıyla dünyada başarılarını tescillediğini belirterek, "Şehirler içerisinde yaşayan insanların ortak evidir. Bizler bu şehrin insanları olarak evimizin önünü, yani şehrimizi temiz tutarsak Zonguldak çok daha fazla güzelleşecektir. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak yeşil ve çevreci kampüsler oluşturuyoruz. Öğrencilerimize yönelik çevre bilinci oluşturma içerikli seçmeli dersler ve özellikle de sosyal sorumluluk projeleri ile üniversitemiz çevre duyarlılığı ve çevreye saygı konusunda hem küresel hem de ulusal farkındalık oluşturmaya ve bu konudaki başarısını sürdürülebilir kılmaya devam etmek için önemli çevre projeleri üretmektedir. Üniversitemiz yeşil üniversite olma hedefiyle çevrenin ve doğanın güzelliklerini aktif yaşamla buluşturarak ülkemizde ve bölge genelinde çevre bilincinin gelişmesine de katkı sağlamaya devam edecektir" diye konuştu.



Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz'ın da eşlik ettiği çevre temizliği etkinliği, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ZONGULDAK

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