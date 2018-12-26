Son Dakika Haberleri: Beü'den İlk Yardım Eğitimi

Beü'den İlk Yardım Eğitimi

45 dakika önce

BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik tarafından "Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı Kurumsal Hizmet Kapasitesini Artırıyor" başlıklı projeye yönelik olarak vergi dairesi çalışanlarına uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

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BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik tarafından "Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı Kurumsal Hizmet Kapasitesini Artırıyor" başlıklı projeye yönelik olarak vergi dairesi çalışanlarına uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nın proje ortağı olduğu "2018 Yılı Mali Destek Programı" kapsamında "Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından başarılı bulunarak kabul edilen projede iki gün süreyle ilk yardım eğitimi verildi.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Prof. Dr. Sevim Çelik, bu süreçte projeye verdiği destekten dolayı başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, proje ortağı olarak bizleri kabul eden Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün'e teşekkür ederek, önümüzdeki günlerde üniversitemize ve bölgemize katkı sağlayacak projelere devam edeceklerini belirtti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:00 Kaynak: İHA

Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
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