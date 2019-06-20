BEÜ'den 'mezuniyet töreni' açıklaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) mezuniyet töreni sonrasında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) mezuniyet töreni sonrasında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.



BEÜ Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü aracılıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2018-2019 Akademik yılı Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda yapılan Mezuniyet Töreni sonrasında basında ve sosyal medyada yer alan değerlendirmeler dolaysıyla birkaç hususu kamuoyuyla paylaşmada yarar görüyoruz; 2018-2019 akademik yılı mezuniyet törenleri için Nisan ayında Üniversitemiz bünyesinde bir komisyon kurularak çalışmalara başlanmıştır. Üniversite içi ön çalışmalar yapıldıktan sonra, daha önceki yıllarda gerçekleştirilen toplum mezuniyet törenlerinde olduğu gibi 4 Nisan 2019 tarihinden itibaren ilgili kurum ve kuruluşlara ilgi alanlarına göre yazışmalar yapılmış gerekli görüldüğü yerde ilgili muhataplarla yüz yüze yada telefonla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Birçok üniversitede öğrencilerin aileleri ile birlikte mezuniyet coşkusu ve heyecanı yaşamak için mezuniyet törenleri tek seferde ve şehir stadyumu gibi yerlerde yapılmaktadır. Daha önce de mezuniyet törenlerimiz Kozlu ve merkez stadyumlarda yapılmış, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda yapılan törene 2400 öğrenci ve yaklaşık 8000 veli katılmıştı. 3200 öğrenci ve yaklaşık 10000 velinin katılımı ile gerçekleşen bu seneki tören sırasında törenin organizasyonu ve akışı özelinde kayda değer bir olumsuzluk yaşanmamış, coşkulu bir tören gerçekleşmiştir. Tören günü ilimizde yaşanan sorunlar nedeniyle arkasında 35000 öğrenci, binlerce akademisyen ve idari personelin emeğinin bulunduğu üniversitenin en anlamlı günü Mezuniyet Günü'nü eleştirilerin gölgesinde anmak kimseye fayda vermemektedir. Organizasyon ve şehrin sorunlarına yönelik yapılan samimi öz eleştirilere ve muhasebeye içtenlikle katılıyoruz. Aylarca süren hazırlık sonrasında gerçekleşen tören sonrasında mezun olan öğrencilerimizi tekrar kutluyor, Zonguldak halkının ve velilerimizin törene gösterdikleri sabır ve ilgiden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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