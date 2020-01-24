BEÜ dış paydaşları ile bir araya geldi - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Komisyonu yıllık dış paydaş toplantılarını bu yıl 20-21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdi.



Kalite Komisyonu Başkanı olarak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın açılışını yaptığı toplantılara çeşitli kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, odalar ve özel firma temsilcileri katıldı. Toplantıda Üniversitenin dış paydaşlarla etkileşimi ve Zonguldak'a sosyo-ekonomik katkıları ele alındı. Üniversitenin paydaşları ile işbirliği düzeyi ve bu işbirliğinin artırılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.



Üç gün süren toplantılara Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediye Başkanlığı, Kozlu Belediye Başkanlığı, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ereğli Demir Çelik Sanayi A.Ş., Çanakçılar Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tat Metal Çelik Sanayi A.Ş. ve MFA Maske Sanayii temsilcileri katıldı.



Toplantıların ilk bölümünde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin her yıl düzenli olarak uyguladığı dış paydaş memnuniyet anketi sonuçlarının özetlenmesinin ardından Üniversite Kamu-Üniversite-Sanayii İşbirliği (KÜSİ) temsilcisi ve Zonguldak Teknopark Genel Müdürlüğü yönetimi tarafından birer bilgilendirme sunumu yapıldı. Üniversite paydaşları ile etkileşiminin kalitesinin artırılması ve pek çok alanda halen devam etmekte olan işbirliklerinin kapsamının genişletilmesi konularında istişarelerin yapıldığı toplantılarda farklı statülerdeki paydaş grupları ile düzenli olarak bir araya gelinmesi ve Üniversitemizin paydaşları ile etkin olarak yürüttüğü işbirliklerinin bir adım öteye taşınması kararları alındı.



Toplantılar sonrasında bir açıklama yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, kalite odaklı büyümesini hızlı ve kararlı bir biçimde sürdüren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin dış paydaşlarının görüş ve önerilerine her zaman önem verdiğini belirtti. Dış paydaşların Üniversite ile ilgili görüş ve önerilerinin kurumumuzun kalite kültürüne değerli katkılar sunduğunu ifade eden Rektör Çufalı,dış paydaşlarımızla ilişki ve işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda gerekli iyileştirmelerin hızlı bir şekilde yapılacağını vurguladı. - ZONGULDAK