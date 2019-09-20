Son Dakika Haberleri: BEÜ - ERDEMİR "Ortak WEB Portalı" erişime açıldı
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BEÜ - ERDEMİR "Ortak WEB Portalı" erişime açıldı

1 saat önce

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile ERDEMİR OYAK Maden Metalurji Grubu 'Ortak WEB Portalı' erişime açıldı.

BEÜ - ERDEMİR

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile ERDEMİR OYAK Maden Metalurji Grubu 'Ortak WEB Portalı' erişime açıldı.


Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetleri kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. (ERDEMİR) Maden Metalürji Grubu arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sürekliliğinin etkinleştirilmesine katkı sağlaması amacıyla oluşturulan ortak web portalı erişime açıldı.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Erdemir OYAK Maden Metalürji Grubu arasında, BEÜ Rektörlük toplantı salonunda AR-GE işbirliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iki kurum arasındaki işbirliğine katkı sağlaması için web portalı oluşturulması kararı alındı.


Zonguldak ve Batı Karadeniz Bölgesi için önemli ve büyük iki kurumu, ortak bilgi paylaşımı konusunda bir araya getiren portal sayesinde, paydaşların tek bir nokta üzerinden, Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara, bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişimi sağlanmış olacak, aynı şekilde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi akademisyenlerinin çalışma alanlarına ulaşılabilecek, laboratuvarlar ve kütüphaneler hakkında bilgi alınabilecek. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:54 Kaynak: İHA
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