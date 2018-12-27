Beü Greenmetric'te Türkiye Üçüncüsü Oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
, her yıl dünya üniversitelerini, çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 2018 Dünya Üniversiteler sıralamasında Türkiye
üniversiteleri içinde üçüncü oldu.
Sıralamada İstanbul Teknik Üniversitesi
birinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ikinci olurken, üniversitemizi dördüncü olan Erciyes Üniversitesi
ve beşinci olan Ankara Üniversitesi
takip etti. Bu yılki değerlendirmede, dünyanın 82 farklı ülkesinden 719 üniversitenin katıldığı sıralamada ise BEÜ 193. sırada yer aldı.
Zonguldak BEÜ, dünya üniversiteleri arasında 2014 yılında 239uncu, 2015 yılında 217inci, 2016 yılında 195inci ve 2017 yılında ise 190ıncı sırada yer almıştı. Dünya genelindeki sıralamada konumunu yükseltmeyi hedefleyen üniversitemiz, çevre bilincini geliştirmeye yönelik örnek uygulamaları, enerji, atık ve ulaşım politikaları ve yeşil kampüsler oluşturma konusundaki yatırımları ve son dönemde 'Sıfır Atık' projesini tüm kampüslerinde yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Rektör
Prof. Dr. Mustafa Çufalı, GreenMetric'teki başarı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin GreenMetric sıralamasında elde ettiği başarı ve dünya genelinde 719 üniversite arasında oldukça iyi bir yere sahip olması dolayısıyla büyük gurur yaşıyoruz. Özellikle 2014 yılından itibaren sıralamada her yıl iyi sonuçlar almamız, başarımızın sürdürülebilir olduğunu ve çevre bilincinin ve çevre dostu uygulamaların üniversitemizde yerleştiğinin göstergesidir. Tüm kampüslerimizde uygulamaya konan Sıfır Atık Projesi ve son yıllarda sürdürülen yeşil ve çevreci kampüsler oluşturma, enerji tasarrufuna yönelik yatırımlarımız, atık yönetimi ile ilgili projelerimiz ve tüm eğitim birimlerimizde çevre bilincine yönelik seçmeli derslerimiz, sosyal sorumluluk projeleri ve diğer çabalarımızın sonuçlarını görmek gurur vericidir. Çevre konusundaki tüm çalışmalara katkı veren akademik ve idari personelimizi ve öğrencilerimizi bu başarıdan dolayı kutluyor ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.
GreenMetric
Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açık. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte, her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanıyor. Sıralamanın altyapı kategorisinde kampüslerdeki orman alanları, ekilmiş yeşil alanlar ve su geçiren ve su geçirmeyen alanlara ait veriler değerlendirmeye alınırken enerji ve iklim değişikliği kategorisinde ise enerji verimliliğine sahip cihazların kullanımı, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı ve sera gazları emisyonunu azaltma alanındaki veriler puanlandırılıyor. Üniversiteleri çevreye duyarlılık ve çevreye saygı açısından değerlendiren GreenMetric, atıklar kategorisinde toksik, organik, inorganik ve kanalizasyon atıklarının bertarafı ile ilgili veri toplarken, su kaynakları kategorisinde ise su tasarrufu programları ve şebeke suyu dışındaki su kaynaklarının kullanımını değerlendiriliyor. GreenMetric, üniversitelerde topyekün çevreci anlayışın benimsenmesini destekliyor. Bu nedenle, ulaşım kategorisinde öğrenci ve akademik personelin kullandığı araç sayısı ve toplu taşıma olanakları da değerlendirmeye alınıyor. GreenMetric, üniversiteleri temel işlevleri olan eğitim açısından da değerlendirmekte, eğitim kategorisinde çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili ders sayısı ve bu derslerin niteliğini de puanlanıyor. - ZONGULDAK