BEÜ, Güneydoğu Kariyer Fuarı'na katıldı - Son Dakika
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BEÜ, Güneydoğu Kariyer Fuarı'na katıldı

6 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

BEÜ, Güneydoğu Kariyer Fuarı'na katıldı, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarı'nın açılış törenine katıldı.


"Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı" açılışı için Diyarbakır'a gelen bölge rektörleri ile BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ü makamında ziyaret etti. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara BEÜ Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Budak başkanlığında bir grup öğrencinin yanı sıra Batman, Bingöl, Fırat, Hakkari, Mardin Artuklu, Siirt ve Şırnak üniversitelerinden öğrenci ve akademisyenler de katılım sağladı. Güneydoğu Kariyer Fuarı'nda BEÜ'nün yanı sıra yüzlerce firma ve kurum stant açtı.


BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın katıldığı fuara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Daire Başkanı Dr. Bedrettin Özmen, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Bölge Üniversitesi rektörleri, mülki ve idari amirler, STK temsilcileri, dekanlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve konuklar, fuarın açılış kurdelesini birlikte kesti. Bölge üniversitelerinin işbirliğiyle binlerce genç yeteneğin kamu kurumları da dahil olmak üzere onlarca işveren ile buluştuğu etkinlikte, organizasyon gerçek bir üniversite ve reel sektör buluşması niteliğini taşıyarak, sanayi ve ticaret odaları, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarını da bir araya getirdi. Bu sayede gençler yeni kariyer imkanları konusunda bilgi sahibi oldu.


Konuklar daha sonra fuarın yapıldığı Kültür ve Kongre Merkezi'nde birçok devlet kurumu ve özel kuruluş yetkililerince açılan stantları ziyaret ederek bilgi aldı.


Öte yandan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Yardım, üniversite öğrencileri tarafından açılan standı ziyaret ederek bir süre onlarla sohbet etti. - BİTLİS

Bülent Ecevit Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:12 Kaynak: İHA
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