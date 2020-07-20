BEÜ ile KOOP-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Üniversitenin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, üniversitede görevli personel için KOOP-İŞ Van Şube Başkanlığı ile toplu iş sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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