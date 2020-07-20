BEÜ ile KOOP-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

BEÜ ile KOOP-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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Üniversitenin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, üniversitede görevli personel için KOOP-İŞ Van Şube Başkanlığı ile toplu iş sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Toplantıya, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Genel Sekreter Zahid Kuldaş, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Taşdemir, Personel Daire Başkanı Metin Oral, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Metin Baş, Avukat Eyüp Yavuz, KOOP-İş Sendikası Van Şube Başkanı Ayhan Özbek, Van Şube İdari Sekreteri Mustafa Cengiz, Şube Mali Sekreteri Recep Baysa ve Disiplin Kurulu Üyeleri Nihat Gülsoy ile Hasan Fehmi Kara katıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Eren Üniversitesi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BEÜ ile KOOP-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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