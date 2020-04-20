BEÜ ile Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında işbirliği protokolü - Son Dakika

BEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, uygulama eğitimi, ortak projelerin yürütülmesi ve istihdama ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.



Rektörlük makamında düzenlenen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hasan Özşahin hazır bulundu. Çaycuma MYO, Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan protokol kapsamında, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı ve Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencileri, zorunlu staj ve mesleki uygulamalı derslerde ilgili firmada stajyer olarak istihdam edilebilecek, ortak projeler yürütebilecek, firmanın üniversite bünyesindeki kariyer etkinliklerine katılarak bu organizasyonlarda deneyim kazanabilecek. Ayrıca, staj aşamasında başarılı olan öğrencileri, gerekli istihdam kriterlerini sağlamaları halinde, işletmede istihdam edilebilmeleri konusunda taraflar temsilcileri aracılığı ile görüşmeler yapabilecek.



İmzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör, protokol sayesinde, öğrencilerinin mesleki bilgi ve deneyime yönelik eksikliklerini giderebileceklerini, böylece havacılık sektörüne ilişkin işgücü piyasası ve iş hayatı konularında öğrencilik döneminde önemli kazanımlar elde edebileceklerini ifade ederek, protokolün üniversiteye ve Zonguldak'a hayırlı olmasını diledi. - ZONGULDAK