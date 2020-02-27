BEÜ, köy okuluna kitap hediye etti - Son Dakika
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BEÜ, köy okuluna kitap hediye etti

6 saat önce

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü İlkokulu öğrencileri için kitap kampanyası başlatan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından toplanan kitaplar köy okuluna teslim edildi.

BEÜ, köy okuluna kitap hediye etti, System.String[]

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü İlkokulu öğrencileri için kitap kampanyası başlatan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından toplanan kitaplar köy okuluna teslim edildi.

Kampanya kapsamında toplanan kitapları, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM) Müdürü Öğr. Gör. Esra Dursun tarafından köy okuluna götürüldü.

Kıyıdüzü Köyü İlkokulu Müdürü Tahsin Akçay ve öğrenciler tarafından karşılanan Rektör Yardım, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra okul kütüphanesi raflarına kitap dizdi.

Rektör Yardım, yaptığı açıklamada, öğrencilerin kendilerine mektup gönderdiğini ve bunun üzerine kitap kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında birçok ilden gönderildiğini ifade eden Yardım, şöyle konuştu:

"Topladığımız kitapların 1153'ünü buradaki okulumuza getirdik. Kitapların yanı sıra okul ve öğrencilerimiz için kırtasiye malzemeleri de getirdik. Bu kampanya toplumda ciddi anlamda bir hassasiyet geliştirdi. Kampanyanın en büyük kazanımı da bu oldu. Kitaplarımızın yanı sıra toplumumuzun hala çok duyarlı olduğunu gördük. Böylesi bir olayda nasıl bir araya geldiğimizi gördük. Üniversite öğrencilerimiz kampanyaya katkı sunmak için Tatvan sokaklarında müzikli organizasyonlar düzenleyerek kitap topladı."

Bülent Ecevit Üniversitesi, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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