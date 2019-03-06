Beü Muaythai Sporcularından Büyük Başarı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ öğrencileri, Antalya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Muaythai Şampiyonasında Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü elde etti.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ öğrencileri, Antalya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Muaythai Şampiyonasında Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü elde etti.



BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, Antalya'da düzenlenen ve 52 üniversiteden 350 sporcunun katıldığı şampiyonada bir birincilik ve bir de üçüncülük elde ettiler. Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Muaythai Şampiyonasına Bitlis Eren Üniversitesi adına katılan Turgut Dağdağan birinci, Uğur Kural ise üçüncü oldu. Şampiyona sonrasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, BESYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Atlı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili C. İlker Bilban, Muaythai Antrenörü Ömer Uğur, Muaythai Bitlis İl Temsilcisi Halis Ölgen ve sporcular, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti. - BİTLİS

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