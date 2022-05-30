BEÜ'nün bahar şenliği sona erdi

Bitlis Eren Üniversitesi'nin (BEÜ) kuruluşunun 15. yıl dönümü kapsamında organize edilen bahar şenlikleriKolpa konseriyle son buldu.

Valilik, belediye, Eren Holding ile Bitlis Tanıtma ve Eğitim Vakfı (BETAV) katkılarıyla, BEÜ ev sahipliğinde düzenlenen ve 3 gün süren şenlikte halk müziği konseri, söyleşi, karaoke yarışması ve DJ gösterisi gerçekleştirildi.

Şenliklerin son gününde rock müziğinin sevilen gruplarından Kolpa, gençlere güzel bir gecede yaşattı.

Konseri, Vali Yardımcısı ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ile birlikte izleyen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Kolpa grubuna teşekkür etti.

Üniversite yönetiminin güzel bir şenlik düzenlediğini belirten Kaymakam Erdemir de organizasyonda emeği geçenleri kutladı.

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, konseri, Efeler Ligi'ne yükselen Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı'nın 13 numaralı formasını giyerek gerçekleştirdi.