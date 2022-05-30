BEÜ'nün bahar şenliği sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

BEÜ'nün bahar şenliği sona erdi

30.05.2022 09:34

Bitlis Eren Üniversitesi'nin (BEÜ) kuruluşunun 15. yıl dönümü kapsamında organize edilen bahar şenlikleriKolpa konseriyle son buldu.

Bitlis Eren Üniversitesi'nin (BEÜ) kuruluşunun 15. yıl dönümü kapsamında organize edilen bahar şenlikleriKolpa konseriyle son buldu.

Valilik, belediye, Eren Holding ile Bitlis Tanıtma ve Eğitim Vakfı (BETAV) katkılarıyla, BEÜ ev sahipliğinde düzenlenen ve 3 gün süren şenlikte halk müziği konseri, söyleşi, karaoke yarışması ve DJ gösterisi gerçekleştirildi.

Şenliklerin son gününde rock müziğinin sevilen gruplarından Kolpa, gençlere güzel bir gecede yaşattı.

Konseri, Vali Yardımcısı ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ile birlikte izleyen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Kolpa grubuna teşekkür etti.

Üniversite yönetiminin güzel bir şenlik düzenlediğini belirten Kaymakam Erdemir de organizasyonda emeği geçenleri kutladı.

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, konseri, Efeler Ligi'ne yükselen Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı'nın 13 numaralı formasını giyerek gerçekleştirdi.

BEÜ'nün bahar şenliği sona erdi
BEÜ'nün bahar şenliği sona erdi
BEÜ'nün bahar şenliği sona erdi
BEÜ'nün bahar şenliği sona erdi

YORUMLAR
500
BEÜ bahar şenliğinde 3 bin öğrenci aynı anda halay çekti BEÜ bahar şenliğinde 3 bin öğrenci aynı anda halay çekti Eren Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı Eren Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEÜ'nün bahar şenliği sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
15:00 İngiliz gazetesi The Guardian İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa 1 Haziran'da siyasetten men mi edilecek?
14:58 Rezidansta işkence gören kadın eski sevgilisinden şikayetçi olmadı
14:54 Konseri iptal edilen Melek Mosso'dan sonra Funda Arar ve Derya Uluğ'da geri çekilmişti! Sahne alacak isimler belli oldu
14:44 İran'da dini nikahlı eşinden boşanıp İstanbul'a gelen adam, eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı
14:43 Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti
14:41 Türkiye'de ilk kez 100 milyonda bir görülen PLS 3 hastalığının ameliyatı yapıldı
14:31 RTÜK'ten FOX TV'ye Selçuk Tepeli cezası!
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddiasını yayınlayan kanallara RTÜK'ten para cezası
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 15:23:11. #1.13#
SON DAKİKA: BEÜ'nün bahar şenliği sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement