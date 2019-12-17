BEÜ öğrencileri 67 Burda AVM'de dans etkinliği düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEÜ öğrencileri 67 Burda AVM'de dans etkinliği düzenledi - Son Dakika

BEÜ öğrencileri 67 Burda AVM'de dans etkinliği düzenledi

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Öğrencileri "Dans Et, Hisset, Fark Et, Engelleri Yok Et" adlı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

BEÜ öğrencileri 67 Burda AVM'de dans etkinliği düzenledi, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Öğrencileri "Dans Et, Hisset, Fark Et, Engelleri Yok Et" adlı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.


Esas 67 Burda AVM'de gerçekleştirilen proje kapsamında üniversite öğrencileri Özel Terapi Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile birlikte dans etkinliği düzenleyerek engelleri aşma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı. Engelli bireylere karşı duyulan ön yargıları yıkmak adına düzenlenen etkinlik vatandaşların beğenisini topladı. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:53 Kaynak: İHA
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