Son Dakika Haberleri: Beü Öğrencileri Başkan Demirci ile Bir Araya Geldi

Beü Öğrencileri Başkan Demirci ile Bir Araya Geldi

39 dakika önce

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyo Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinden oluşan bir grup Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Beü Öğrencileri Başkan Demirci ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyo Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinden oluşan bir grup Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Öğrenciler, Sosyal Sorumluluk Projelerine GMİS olarak verdikleri destek nedeniyle Demirci'ye teşekkür ederek çiçek sundu. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Demirci, öğrencilere teşekkür ederek, "bizler geleceğimizin garantisi çocuklarımıza öğrenim hayatlarında, ülkemizin gelişmesi, kalkınması için hazırladıkları projelerine, her türlü çabalarına destek vermek zorundayız. Maden işçileri ve sendikamız her zaman bu duyarlılığı göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. Rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer'in bu amaçla kurduğu Maden İşçileri Eğitim ve Spor Vakfı kurulduğu günden bugüne başarı ile bu görevini yerine getirmektedir.

Bugün Vakfımız yaklaşık 800 maden işçisi evladına yükseköğrenim bursu vermektedir" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:24 Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
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