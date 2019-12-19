BEÜ Öğrencileri "Engelli Değilim, Farkındayım" projesine imza attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEÜ Öğrencileri 'Engelli Değilim, Farkındayım' projesine imza attı - Son Dakika

BEÜ Öğrencileri "Engelli Değilim, Farkındayım" projesine imza attı

6 saat önce

Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu öğrencileri "engelli değilim farklıyım" adlı sosyal sorumluluk projesine imza attı.

BEÜ Öğrencileri

Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu öğrencileri "engelli değilim farklıyım" adlı sosyal sorumluluk projesine imza attı.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgi Güvenliği Programı 2.sınıf öğrencileri engelli bireylerin farkındalığını ortaya koymak adına "engelli değilim farklıyım" isimli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli sahilinde engelli bireylere özel farkındalık oluşturmak için hazırladıkları kapalı zarfları sahildeki vatandaşlara dağıtarak okumalarını sağladılar. Öğretim görevlisi Sibel Barın Özkan danışmanlığında gerçekleştirilen proje ile insanlar tarafından engelli farkındalığına dikkat çekilmesi istendi. Vatandaşlar ise öğrencilerin bu anlamlı çalışmasını takdirle karşıladı. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
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