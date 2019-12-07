Son Dakika Haberleri: BEÜ öğrencileri "Sev Kardeşim" etkinliği ile özel öğrencilerle buluştu
Son Dakika Güncel BEÜ öğrencileri 'Sev Kardeşim' etkinliği ile özel öğrencilerle buluştu - Son Dakika

BEÜ öğrencileri "Sev Kardeşim" etkinliği ile özel öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde faaliyet gösteren Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri "Sev Kardeşim Etkinliği" ile özel öğrencileri sevindirdiBülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3.

BEÜ öğrencileri

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde faaliyet gösteren Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri "Sev Kardeşim Etkinliği" ile özel öğrencileri sevindirdi


Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3.Sınıf öğrencileri, Gülüç Belediye Düğün Salonunda engelli öğrencileri yönelik "Sev Kardeşim" etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler aileleriyle beraber doyasıya eğlendiler. Çizgi film kahramanları kostümleri giyerek, yüz boyama etkinliği ile özel çocukları eğlendiren öğrenciler, özel çocuklar ile bir arada olmaktan mutlu olduklarını ifade ettiler. Etkinliğe öncülük eden Doktor Öğretim Üyesi Yıldırım Bilgen, emeği geçen tüm öğrencilerine teşekkür ederek, özel çocuklara mutlu bir gün yaşatmalarının gururunu yaşadığını söyledi.


Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:36 Kaynak: İHA
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