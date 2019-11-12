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BEÜ öğrencileri ve engelliler fidanlarını toprakla buluşturdu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan "GeleceğeNefesOl" 11.11.2019'da 11 milyon fidan dikimi kampanyası çerçevesinde Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2.

BEÜ öğrencileri ve engelliler fidanlarını toprakla buluşturdu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan "GeleceğeNefesOl" 11.11.2019'da 11 milyon fidan dikimi kampanyası çerçevesinde Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu 2. Sınıf öğrencileri ile Çatalağzı Engelliler Derneğinin ortaklığında geliştirilen "Birlikte Yeşillendiriyoruz" projesi Çaycuma'nın Adaköy mevkiinde fidanlar toprak ile buluştu.


Fidan dikimine Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, Çatalağzı Engelliler Derneğinden 11 engelli, BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 2.sınıf öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.


Proje Öğrenci Koordinatörü Ertan Albas; "Bu proje ile yaz aylarında terör örgütü tarafından yakılan ormanlarımızın tekrar yeşillendirilmesi ve geleceğe Nefes olmak için Çatalağzı Engelliler Derneği bünyesindeki engellilerimiz ile biz Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri el ele verdik ve fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Geleceğimizi yok etmek isteyenlere karşı engellisi, engelsiz, öğrencisi, işçisi, doktoru, öğretmeni hep beraber olduğumuzu, tek yürek, tek nefes olduğumuzu göstermek istedik" dedi.


Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas ise, "Çok güzel ve anlamlı bir etkinlik olduğunu 11 milyon yüreğin içinde 11 engellimizle olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Bu güzel program için araç tahsis eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Çatalağzı Belediye Başkanı Sayın Adnan Akgün ve BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Koordinatörü Ertan Albas'a teşekkür ederiz "dedi. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Çatalağzı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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