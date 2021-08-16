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BEÜ Öğretim Üyesi Palabıyık: "Kılıçdaroğlu'nun göçmen politikası Nazi Almanya'sını hatırlatıyor" - Son Dakika

BEÜ Öğretim Üyesi Palabıyık: "Kılıçdaroğlu'nun göçmen politikası Nazi Almanya'sını hatırlatıyor"

16.08.2021 09:25
BEÜ Öğretim Üyesi Palabıyık:

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göçmen politikasının Nazi Almanya'sını hatırlattığını ifade etti.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göçmen politikasının Nazi Almanya'sını hatırlattığını ifade etti.

BEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son günlerde göçmenler üzerine çeşitli konuşmaların yapıldığını ve demeçlerin verildiğini görmekteyiz. Elbette her siyasal aktör, ülkemizin iç meseleleri ile alakalı olarak görüşlerini ifade edebilirler lakin siyasal aktörlerin görüşlerine dair temel çıkarımlar özellikle modernizmin bir ideoloji olarak etkili olduğu yıllara dair atıflarda bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir göçmenler ile alakalı olarak çeşitli ifadeler kullanmakta ve anladığımız kadarıyla ifadelerinin nereye evirileceği konusunda danışmanları tarafından uyarılmamaktadır. Suriye iç savasından dolayı ülkemize sığınan göçmenlerin savaş bitmeden dönebilmesi mümkün değilken, ülkemizin iç siyasetine yönelik kullanılan siyasal dile dikkat edilmelidir" dedi

" Afganistan'da yaşanan olaylardan dolayı başlayan göç dalgası ise sadece ülkemizi değil bütün dünyayı tehdit etmektedir" diyen Palabıyık, "Tüm bu istenmeyen süreçler yaşanırken CHP'li Bolu Belediye Başkanının göçmenlere yönelik tavrı ve Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz" açıklaması bizlere Nazi Almanya'sını hatırlatmaktadır. Çünkü Hitler önderliğinde Naziler, Anti-Semitizm düşüncesi sebebiyle Yahudileri ülkelerinden çıkarmış ve çoğunluğu da katletmiştir. Suriyelilere karşı takınılan tavrın sosyolojik anlamda karşılığı maalesef Nazizimdir. Unutulmamadır ki hitler de, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin lideriydi ve sosyalizmi parti ideolojisi olarak benimsemişti fakat bir farkla, Hitler nasyonal kavramını parti siyasetine entegre etmişti. Kılıçdaroğlu, her ne kadar hümanist bir tutum takındığına inansa da göçmen politikasının Nazi Almanya'sına gönderme yaptığının farkında değildir ve CHP'nin altı oku olan Kemalizm'i tam olarak kavrayabilmiş görünmemektedir. 'Altı ok'tan biri olan milliyetçilik ülküsü ırk, köken, din, mezhep, bölgecilik, kavimcilik anlayışlarının, ulusal düzeyde aşılmasıdır. Milliyetçilik ülküsü çoğulculuğu benimser, tüm etnik ve kültürel kimliklere saygılıdır. Hangi kökenden gelirse gelsin, hangi dili konuşursa konuşsun ve hangi inancı paylaşırsa paylaşsın, tüm yurttaşların hukuk önündeki eşitliğidir, bütün vatandaşların ülkenin sahibi olduğu anlayışıdır. Hal böyleyken Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kurucu felsefesi olan 'Altı ok'tan ayrı bir tavır takınması ve CHP Bolu Belediye Başkanının bu ilkeyi hiçe sayması CHP'nin kurucu ilkelerinden uzaklaşıldığının işaretleridir. Yabancılara karşı duyulan önyargı, ayrımcılık ve düşmanlık Nazi Almanya'sının siyasal politikasıdır ve Kılıçdaroğlu acilen bu tür söylemleri terk etmek zorundadır. Ana muhalefet partisi liderinin bu tür söylemlerde bulunması ve CHP'den bazı isimlerin mevcut söylemi daha ileri götürmesi sivil Holokost benzeri istenilmeyen bir sürecin yaşanmasına sebep olabilir. Böyle bir sürecin tek sorumlusu ise Kemal Kılıçdaroğlu olur" şeklinde konuştu. - BİTLİS

BEÜ Öğretim Üyesi Palabıyık: Kılıçdaroğlu'nun göçmen politikası Nazi Almanya'sını hatırlatıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Öğretim Üyesi, Almanya, Nazi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BEÜ Öğretim Üyesi Palabıyık: 'Kılıçdaroğlu'nun göçmen politikası Nazi Almanya'sını hatırlatıyor' - Son Dakika


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