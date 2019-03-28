Beü Proje Atölyesinden 'Fikir Kampı' Etkinlikleri

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Proje Atölyesi öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi Fikir Kampı Ekibi öncülüğünde Hakkari Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde bir dizi etkinlik düzenledi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Proje Atölyesi öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi Fikir Kampı Ekibi öncülüğünde Hakkari Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde bir dizi etkinlik düzenledi.



Açıklamalarda bulunan Proje Atölyesi Koordinatörü ve Fikir Kampı Bölge Temsilcisi Mehmet Hanifi Tilaver, "BEÜ Fikir Kampı olarak 8 kişilik bir ekibe sahibiz. Normalde sadece Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerine yönelik Fikir Kampı adı altında bir girişimcilik yarışması düzenleyecektik. Ancak DAKA Bitlis Koordinatörü Kerem Akın'ın önerisi ile Hakkari Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde çalışma ortaklarımız olan kulüpler ile işbirliği gerçekleştirdik. Daha sonra üniversitelerde Fikir Kampı tanıtım etkinlikleri kapsamında konferanslar düzenledik ve çalışma ortaklarımız ile toplantılar yaptık. Bitlis Eren üniversitesi içerisinde de çeşitli tanıtım etkinlikleri yaptık. Tüm fakülte, yüksekokul ve MYO'larda stantlar açtık, broşürler dağıttık. Ayrıca KYK kız ve erkek yurtlarında seminerler düzenledik. Sponsorluk görüşmeleri kapsamında DAKA, BİPEM, Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası gibi kurumlar ile görüşmeler yaptık. Amacımız öğrencilerimizi girişimci olmaya teşvik etmek, bölgesel girişimcilikten ziyade evrensel platforma açılma ihtimali olan iş fikirleri oluşturmalarını sağlamak; onları girişimcilik ekosistemi ile tanıştırmak ve yenilikçi iş fikirlerinin iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bitlis Eren Üniversitesi teknoparkın açılması elzem bir durumdur. Ancak teknoparkı besleyecek ve geliştirecek teknoloji tabanlı ticari iş fikirlerine ihtiyaç vardır ve bu ihtiyacı karşılayacak bir yapının tabanı ancak bu şekildeki yarışmalar ve etkinlikler sayesinde oluşturabilir. Farklı sektörlerde olmak üzere toplamda 58 başvuru aldık ve başvuruların yüzde 52'si kadın girişimcilerden, yüzde 48'i erkek girişimcilerden oluşuyor. Bu da bizi mutlu eden başka bir tablodur" dedi.



17 Mayıs'ta Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde bir bölge finali düzenleyeceklerini ifade eden Tilaver, "Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş Hocamıza, sponsorlarımıza ve DAKA Bitlis Koordinatörü Kerem Akın'a çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS

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