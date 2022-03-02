BEÜ Rektör Elmastaş yalnızlıktan şikayet eden öğrenciyi makamında ağırladı - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Hizan Meslek Yüksekokulu'ndaki ilk gününde sosyal medyada yalnızlık mesajı paylaşan öğrenciyi makamında ağırladı.

Hakkari Üniversitesi'nden yatay geçişle BEÜ Hizan Meslek Yüksekokulu'na gelen Uğur Yakın, ilk gününde sosyal medyadan "Bitlis Eren Üniversitesi'nde ilk günüm çok sıkıcı ve yalnız geçti. İnşallah bundan sonra böyle geçmez." şeklinde paylaşımda bulundu.

Öğrencinin paylaşımını gören Elmastaş, "Uğur kardeşim yalnız değilsin. Yarın rektörlükte saat 11: 00'de seni çaya bekliyorum." şeklinde cevap yazdı.

Rektörlüğe gelen Yakın'ı makamında ağırlayarak Elmastaş, kendisiyle bir süre görüştü, taleplerini dinledi.

Elmastaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir öğrencilerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Her zaman öğrencilerin yanında olduğunu belirten Rektör Elmastaş, şunları kaydetti:

"İlk gününde böyle bir mesaj karşısında cevap verme gereği duydum. Öğrencimiz Hakkari Üniversitesi'nden yatay geçiş yaptı. Okulun akademik yılı ikinci dönem başı olmasından dolayı böyle sorunlar yaşanabiliyor. Okuldaki öğrencilerimiz ve kadromuz arasında çok kısa sürede kaynaşabilecek ortam var. Öğrencimiz ilk günü dolayısıyla bir yalnızlık hissi yaşamış ve bunu kısa sürede aşmış olduk. Biz rektörlük ve okul idarecileri olarak her zaman ve her durumda tüm öğrencilerimizin yanındayız."

Davetten ve yakın ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Uğur Yakın ise "Yaptığım paylaşıma cevap verilmesini hiç beklemiyordum. Cevabın özellikle çok değerli rektörümüzden gelmesi hoşuma gitti. Rektörümüz Sayın Necmettin Elmastaş beni çay içmeye davet etti ve çok heyecanlandım. İlgisinden dolayı teşekkür ederim." dedi.