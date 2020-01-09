BEÜ Rektörü Yardım, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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BEÜ Rektörü Yardım, basın mensuplarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

BEÜ Rektörü Yardım, basın mensuplarıyla bir araya geldi, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.


BEÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Prof. Dr. Sabir Rüstemli ve Prof. Dr. Zeki Argunhan, Üniversite Genel Sekreteri Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğretim Görevlisi Ümit Aybay'ın da katıldığı programda Rektör Yardım, üniversitenin 2017 yılından bugüne dek gerçekleşen çeşitli faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkürlerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yardım, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.


Rektör Prof. Dr. Yardım, slayt eşliğinde yaptığı sunumda 2017-2019 yılları arası yapım işleri, 2017-2019 ilk kez öğrenci alınan, yeni açılan bölüm ve programlar, 2017-2019 personel ve öğrenci sayıları, 2019 yılı etkinlikleri ve 2020 yılında planlanan projelerden bahsetti.


Rektör Prof. Dr. Yardım'ın konuşmasının ardından kahvaltıya geçildi. Kahvaltıda basın mensuplarıyla sohbet eden Rektör Prof. Dr. Yardım, yöneltilen soruları da cevapladı. Yahya Eren Konukevi'nde düzenlenen kahvaltı programı, basın mensuplarına çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi. - BİTLİS

Bülent Ecevit Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:29 Kaynak: İHA
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