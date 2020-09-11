BEÜ Rektörü Yardım'dan "12 Eylül" açıklaması - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 12 Eylül 1980 darbesinin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini aldığını belirtti.

Yardım, yaptığı yazılı açıklamada, üzerinden yıllar geçmesine rağmen 12 Eylül'ü hala utançla hatırladıklarını aktardı.

Darbenin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini aldığını vurgulayan Yardım, şunları kaydetti:

"Unutulmamalı ki tüm darbeler, ülkeleri hedeflerinden alıkoymak için iç ve dış mihraklar tarafından tertiplenen kirli tezgahlardır. Şanlı milletimiz, inanıyorum ki bir daha asla yeni darbelerin yaşanmasına izin vermeyecektir. O karanlık günlerin bir daha asla yaşanmamasını diliyorum."