BEÜ Rektörü Yardım'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yardım, mesajında şunları kaydetti:

"Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında şüphesiz, annelerimizin büyük payı var. Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimiz, şefkat dolu yürekleriyle, sağlıklı ve huzur dolu bir toplum yaşantısının tesis edilmesinde önemli role sahiptirler. Anne ve babaya saygıyı esas alan, cenneti annelerin ayaklarına seren bir medeniyetin mensubu olan bizler, her daim annelerimizin kıymetini bilmeliyiz."